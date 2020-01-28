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Россиянин погиб в ДТП в Паттайе

Полицейские считают, что мужчина погиб в результате черепно-мозговой травмы

БАНГКОК, 28 января. /ТАСС/. Российский гражданин умер в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Паттайя. Об этом во вторник сообщила газета The Nation.

Полицейские считают, что мужчина погиб в результате черепно-мозговой травмы.

"На месте происшествия мы обнаружили тело 35-летнего Страяка Рината. Черный мотоцикл лежал на дороге примерно в 50 метрах от его тела, - рассказал сотрудник правоохранительных органов. - Во время расследования мы обнаружили следы заноса на дороге, в то время как на разделительной полосе был найден кусок дерева с пятнами крови".

Сотрудники правоохранительных органов намерены изучить записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить истинную причину смерти россиянина.

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