Россиянин погиб в ДТП в Паттайе

БАНГКОК, 28 января. /ТАСС/. Российский гражданин умер в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Паттайя. Об этом во вторник сообщила газета The Nation.

Полицейские считают, что мужчина погиб в результате черепно-мозговой травмы.

"На месте происшествия мы обнаружили тело 35-летнего Страяка Рината. Черный мотоцикл лежал на дороге примерно в 50 метрах от его тела, - рассказал сотрудник правоохранительных органов. - Во время расследования мы обнаружили следы заноса на дороге, в то время как на разделительной полосе был найден кусок дерева с пятнами крови".

Сотрудники правоохранительных органов намерены изучить записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить истинную причину смерти россиянина.