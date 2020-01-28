СМИ: число жертв пожара на заводе в Пакистане увеличилось до 10

ТАСС, 28 января. По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожара на заводе в городе Лахоре, расположенном в пакистанской провинции Пенджаб. Об этом сообщил во вторник телеканал Geo tv.

Согласно его информации, инцидент произошел на заводе по производству парфюмерных изделий и был вызван взрывом газового баллона. Огонь перекинулся на соседнее жилое здание. В результате возгорания обрушились крыши жилого дома и завода, под обломками могут оставаться люди. Среди погибших - две женщины и четыре ребенка. Еще два человека получили травмы.

По словам представителей местных властей, в борьбе с огнем участвовали 10 пожарных расчетов, возгорание локализовано.