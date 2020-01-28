{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: число жертв пожара на заводе в Пакистане увеличилось до 10

Среди погибших - две женщины и четыре ребенка, передает телеканал Geo tv

ТАСС, 28 января. По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожара на заводе в городе Лахоре, расположенном в пакистанской провинции Пенджаб. Об этом сообщил во вторник телеканал Geo tv.

Согласно его информации, инцидент произошел на заводе по производству парфюмерных изделий и был вызван взрывом газового баллона. Огонь перекинулся на соседнее жилое здание. В результате возгорания обрушились крыши жилого дома и завода, под обломками могут оставаться люди. Среди погибших - две женщины и четыре ребенка. Еще два человека получили травмы.

По словам представителей местных властей, в борьбе с огнем участвовали 10 пожарных расчетов, возгорание локализовано.

Теги
Пакистан
Реклама на ТАСС
Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
Суд продлил домашний арест фигуранту дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" Жоголеву
В среду состоится судебное заседание, на котором будет рассматриваться продление ареста бывшему гендиректору ООО "Нефтеперевалка" Светлане Балабай
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС