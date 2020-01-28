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В Самарской области депутата подозревают в организации заказного убийства супруга

По версии следствия, подозреваемая хотела завладеть совместно нажитым имуществом и деньгами мужа

ТАСС, 28 января. Следователи возбудили уголовное дело за организацию приготовления убийства против депутата города Чапаевска Самарской области и ее сообщницы, которых задержали при попытке нанять киллера для супруга депутата. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте следственного управления СК РФ по региону.

Сообщается, что под подозрение попали 44-летняя депутат думы городского округа Чапаевска и ее 40-летняя знакомая. По версии следствия, депутат решила завладеть совместно нажитым имуществом и деньгами, принадлежащими ее мужу, для чего вместе со своей знакомой спланировала заказное убийство. 20 января женщины встретились с возможным исполнителем преступления и предложили ему совершить убийство за вознаграждение - 400 тыс. рублей. "Киллер", действовавший в рамках оперативного эксперимента, согласился. Женщины сообщили ему, где проживает жертва, где работает и каким автомобилем пользуется.

27 января в момент передачи аванса за убийство женщин задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области. Подозреваемые отказались давать показания. В ближайшее время суд изберет для них меру пресечения.

Теги
РоссияСамарская область
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