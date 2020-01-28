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В Москве женщина упала на рельсы на станции метро "Савеловская"

Движение поездов на линии не прерывалось

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Женщина упала на рельсы на станции метро "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УВД на Московском метрополитене, она осталась жива.

"Около 15:00 на станции метро "Савеловская" в отсутствие поезда на жесткий путь упала женщина. Дежурившие на станции сотрудники полиции помогли ей подняться и незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи", - сказала собеседница агентства.

Женщину осматривают медики. Полиция по данному факту начала проверку.

Движение поездов на линии не прерывалось.

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