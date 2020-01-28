Сообщения о "минированиях" больницы, дирекции депздрава и ТЦ в Москве не подтвердились

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб Москвы проверили больницу, медцентр, дирекцию по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения, а также торговый центр после анонимных сообщений о "минировании", ни одна угроза не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщилось, что во вторник вновь поступили сообщения о "минировании" объектов в Москве. Неизвестные сообщили, что взрывные устройства заложены в Городской клинической больнице им. Н.И. Пирогова, центре восстановительной медицины, дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы. Кроме того, отмечалось, что в целях безопасности люди эвакуированы из ТЦ "Ривьера" из-за угрозы взрыва.

"Проверка завершена. Все объекты обследованы сотрудниками оперативных служб, полиции и кинологами. В результате мероприятий никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах и больницах. Ни одна угроза не подтвердилась. 23 января ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса Startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".