СМИ: "Талибан" не допускает афганские силы к месту крушения американского самолета в Газни

ТАСС, 28 января. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) не подпускают афганские правительственные силы к месту крушения американского самолета в провинции Газни. Об этом во вторник сообщил иранский телеканал Press TV.

По его данным, талибы "отразили несколько попыток афганских сил добраться до места авиакатастрофы".

По словам официального представителя талибов Забихуллы Муджахида, которого цитирует телеканал, "столкновения разразились, когда правительственные силы, которых поддерживают США, во второй раз пытались добраться до места крушения самолета". Муджахид также утверждал, что талибы "на месте крушения самолета насчитали шесть тел погибших". По словам представителя "Талибан", точное число погибших определить пока не представляется возможным, так как возникший после крушения "пожар уничтожил практически все".

В понедельник утром в центральной провинции Газни на подконтрольной "Талибану" территории разбился самолет. Первоначально сообщалось, что это был гражданский лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines, который летел из Герата в Кабул, но национальный авиаперевозчик опроверг эту информацию. Позднее телеканал TOLOnews сообщил, что самолет, судя по опознавательным знакам, принадлежал ВВС США. На место катастрофы был направлен афганский спецназ и спасательные отряды.

"Талибан" взяло на себя ответственность за крушение самолета. Талибы заявили также, что он принадлежит ВВС США и что среди погибших было несколько офицеров ЦРУ.

Как сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС официальный представитель американского военного ведомства, у Пентагона нет свидетельств того, что разбившийся в Афганистане самолет ВВС США был сбит, как это утверждают боевики "Талибан".