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Депутата в Чувашии осудили на девять лет колонии за организацию покушения на убийство

Евгений Андреев в конце 2016 года решил организовать убийство своего знакомого, вместе с которым был соучредителем двух фирм

ТАСС, 28 января. Депутат Чебоксарского городского собрания Евгений Андреев осужден на девять лет колонии за организацию покушения на убийство и организацию незаконного сбора сведений о частной жизни, его сообщник приговорен к 10 годам за покушение на убийство по найму и незаконное хранение оружия. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Доказательства, собранные следственными органами СК РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 42-летнему жителю города Чебоксары, являющемуся депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов, и 30-летнему жителю Свердловской области. Им соответственно назначено наказание в виде 9 и 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Уголовное дело в отношении заказчика и исполнителя рассматривали присяжные заседатели, которые вынесли обвинительный вердикт.

Как установило следствие и суд, депутат в конце 2016 года решил организовать убийство своего знакомого, вместе с которым являлся соучредителем двух фирм. С декабря 2016-го по январь 2017 года он организовал сбор информации о компаньоне, после чего передал ее сообщнику, который должен был за деньги совершить убийство.

Вечером 25 декабря 2017 года киллер встретился со своей предполагаемой жертвой и сообщил, что получил заказ на убийство, но за 50 тыс. рублей не будет его совершать. После этого он заманил потерпевшего в безлюдное место и выстрелил в него из обреза, однако промахнулся, так как преступнику помешали сотрудники УФСБ по региону. В ходе спецоперации киллер был задержан.

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РоссияЧувашия
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