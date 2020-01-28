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Мосгорсуд смягчил меру пресечения школьнику, обвиняемому в изготовлении взрывчатки

Меру пресечения изменили на запрет определенных действий

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Мосгорсуд отказался продлевать домашний арест школьнику, обвиняемому в изготовлении самодельного взрывного устройства, смягчив ему меру пресечения на запрет определенных действий. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд оставил без удовлетворения ходатайство следствия о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого и изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий сроком до 28 апреля", - сказали в пресс-службе. Согласно установленным ограничениям, школьнику запрещено выходить из дома с 22:00 до 07:00, посещать массовые и общественные мероприятия, общаться со свидетелями по уголовному делу, их представителями, защитниками и родственниками. "Обвиняемому запрещено отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет", - отметили в суде.

Ученик одной из московских школ был задержан 2 ноября 2018 года по подозрению в изготовлении взрывного устройства, 6 ноября суд арестовал его. На подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области, который произошел 31 октября 2018 года. Тогда в результате взрыва пострадали трое сотрудников управления, погиб 17-летний юноша, который пронес в здание самодельное взрывное устройство.

Первоначально СК РФ предъявил московскому подростку обвинение по части 3 статей 222.1 и 223.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств"). Затем следствие переквалифицировало обвинение на менее тяжкое (по ч. 1 этих же статей), не найдя подтверждения тому, что подросток действовал в составе организованной группы. Решение о смягчении обвинения было принято после анализа расшифрованной переписки обвиняемого в соцсети и опроса свидетелей.

В начале октября прошлого года Следственный комитет объявил о завершении следственных действий и предъявил подростку обвинение в окончательной редакции, однако позже СК возобновил следствие.

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