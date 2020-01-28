Депутат думы Ростовской области Алабушев найден мертвым

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Ростовской области, директор ВНИИ зерновых культур им. Калиниченко Андрей Алабушев и его жена найдены мертвыми в своем доме. Об этом сообщили в Законодательном собрании Ростовской области.

"Трагически погибли Андрей Васильевич Алабушев, депутат законодательного собрания шестого созыва, член фракции "Единая Россия", директор федерального государственного бюджетного учреждения "Аграрный научный центр "Донской", и его супруга Ольга Ивановна Алабушева", - говорится в сообщении.

Источник во властных структурах региона сообщил ТАСС, что тела со множественными рублеными ранами нашли в домовладении в Зернограде.

Алабушев - депутат законодательного собрания региона (от "Единой России"), член комитетов по образованию, науке, культуре и информационной политике и по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Кроме того, он директор государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им И. Г. Калиниченко".

Он также доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук, специалист в области земледелия и растениеводства, разработки и усовершенствования технологий возделывания зерновых и кормовых культур. Родился 10 мая 1955 года в Воронежской области.

Награжден серебряной и золотой медалью Министерства сельского хозяйства РФ "За вклад в развитие в АПК России".