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Депутат думы Ростовской области Алабушев найден мертвым

Вместе с Андреем Алабушевым обнаружили мертвой его жену
Андрей Алабушев Законодательное Собрание Ростовской области
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Андрей Алабушев
© Законодательное Собрание Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Ростовской области, директор ВНИИ зерновых культур им. Калиниченко Андрей Алабушев и его жена найдены мертвыми в своем доме. Об этом сообщили в Законодательном собрании Ростовской области. 

"Трагически погибли Андрей Васильевич Алабушев, депутат законодательного собрания шестого созыва, член фракции "Единая Россия", директор федерального государственного бюджетного учреждения "Аграрный научный центр "Донской", и его супруга Ольга Ивановна Алабушева", - говорится в сообщении.

Источник во властных структурах региона сообщил ТАСС, что тела со множественными рублеными ранами нашли в домовладении в Зернограде.

Алабушев - депутат законодательного собрания региона (от "Единой России"), член комитетов по образованию, науке, культуре и информационной политике и по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Кроме того, он директор государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им И. Г. Калиниченко".

Он также доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук, специалист в области земледелия и растениеводства, разработки и усовершенствования технологий возделывания зерновых и кормовых культур. Родился 10 мая 1955 года в Воронежской области.

Награжден серебряной и золотой медалью Министерства сельского хозяйства РФ "За вклад в развитие в АПК России".

Теги
РоссияРостовская область
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