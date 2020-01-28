Историка Олега Соколова признали вменяемым

"В том, что Олег Валерьевич - вменяемый человек, у нас фактически сомнений никогда не было, но в то же время в ходе экспертизы были поставлены вопросы о его вменяемости на момент совершения преступления. На эти вопросы мы пока не получили устраивающих нас ответов", - сказал он.

По его словам, защита подаст ходатайство о проведении повторной экспертизы.

Источник агентства, знакомый с материалами дела, также сообщил, что Соколов признан вменяемым.