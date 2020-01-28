{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело историка Олега Соколова
Обновлено 

Историка Олега Соколова признали вменяемым

Его адвокат Александр Почуев уже заявил, что намерен обжаловать результат экспертизы
Олег Соколов Валентин Егоршин/ТАСС
Описание
Олег Соколов
© Валентин Егоршин/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов признан вменяемым, сообщил ТАСС адвокат Александр Почуев.

На эту тему
Что известно о деле историка Соколова

"В том, что Олег Валерьевич - вменяемый человек, у нас фактически сомнений никогда не было, но в то же время в ходе экспертизы были поставлены вопросы о его вменяемости на момент совершения преступления. На эти вопросы мы пока не получили устраивающих нас ответов", - сказал он.

По его словам, защита подаст ходатайство о проведении повторной экспертизы.

Источник агентства, знакомый с материалами дела, также сообщил, что Соколов признан вменяемым.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
Реклама на ТАСС
Крушение самолета Bek Air в Казахстане
Умер второй пилот потерпевшего близ Алма-Аты катастрофу самолета Bek Air
Недавно его выписали из больницы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС