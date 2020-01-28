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Ростовского депутата и его супругу могли убить в ходе ограбления

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 января. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его жена были убиты, по предварительной версии, в ходе ограбления, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах региона.

"Предварительная версия - ограбление", - сказал собеседник.

Как заявил ТАСС председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Заксобрания по Ростовской области Вячеслав Василенко, он не связывает убийство коллеги с его депутатской деятельностью. "Это мое личное мнение. Я глубоко убежден, это никак не связано с его законодательной деятельностью".

Теги
РоссияРостовская область
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