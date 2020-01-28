Reuters: судоходство на Дунае в Болгарии заблокировано из-за инцидента с украинским судном

ТАСС, 28 января. Судоходство на Дунае по территории Болгарии временно приостановлено из-за инцидента с украинским судном. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на морское агентство Болгарии.

По данным агентства, украинское судно село на мель недалеко от города Белене из-за низкого уровня воды в реке. Отмечается, что 15 других судов не смогли пройти по Дунаю из-за инцидента. Информации о том, какие грузы везли эти суда, пока нет.

В настоящее время неясно, когда движение по Дунаю будет восстановлено.