Что известно об убийстве депутата думы Ростовской области Алабушева

Алабушев был депутатом законодательного собрания региона (от "Единой России"), членом комитетов по образованию, науке, культуре и информационной политике и по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Кроме того, он был директором Аграрного научного центра "Донской".

Алабушев - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук, специалист в области земледелия и растениеводства, разработки и усовершенствования технологий возделывания зерновых и кормовых культур.

Награжден серебряной и золотой медалями Министерства сельского хозяйства "За вклад в развитие в АПК России".