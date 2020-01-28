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Что известно об убийстве депутата думы Ростовской области Алабушева

© Пресс-служба СУ СКР по Ростовской области

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга Ольга Алабушева были найдены мертвыми в своем доме.

Что произошло

?

Тела со множественными рублеными ранами обнаружили в домовладении в Зернограде, сообщил источник во властных структурах региона. 

По факту убийства возбуждено уголовное дело. 

Какие рассматриваются версии

?

По предварительной версии, депутат и его жена были убиты в ходе ограбления.

Председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Заксобрания по Ростовской области Вячеслав Василенко не связывает убийство коллеги с его депутатской деятельностью.

Об Алабушеве

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Алабушев был депутатом законодательного собрания региона (от "Единой России"), членом комитетов по образованию, науке, культуре и информационной политике и по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Кроме того, он был директором Аграрного научного центра "Донской".

Алабушев - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук, специалист в области земледелия и растениеводства, разработки и усовершенствования технологий возделывания зерновых и кормовых культур.

Награжден серебряной и золотой медалями Министерства сельского хозяйства "За вклад в развитие в АПК России".

Теги
Ростовская областьУбийство ростовского депутата Алабушева
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