Что известно об убийстве депутата думы Ростовской области Алабушева

Депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга Ольга Алабушева были найдены мертвыми в своем доме.
Что произошло
Тела со множественными рублеными ранами обнаружили в домовладении в Зернограде, сообщил источник во властных структурах региона.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Какие рассматриваются версии
По предварительной версии, депутат и его жена были убиты в ходе ограбления.
Председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Заксобрания по Ростовской области Вячеслав Василенко не связывает убийство коллеги с его депутатской деятельностью.
Об Алабушеве
Алабушев был депутатом законодательного собрания региона (от "Единой России"), членом комитетов по образованию, науке, культуре и информационной политике и по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Кроме того, он был директором Аграрного научного центра "Донской".
Алабушев - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук, специалист в области земледелия и растениеводства, разработки и усовершенствования технологий возделывания зерновых и кормовых культур.
Награжден серебряной и золотой медалями Министерства сельского хозяйства "За вклад в развитие в АПК России".