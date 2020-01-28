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AFP: военные США забрали останки тел с места крушения самолета в Афганистане

Глава провинциальной законодательной ассамблеи Насир Ахмад Факири сообщил, что американцы забрали останки по крайней мере двух тел

ТАСС, 28 января. Американские военнослужащие забрали останки тел с места крушения самолета ВВС США Bombardier E-11A в Афганистане. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на власти провинции Газни, где накануне произошла эта катастрофа.

AFP приводит слова начальника полиции провинции Халида Вардака о том, что американские вертолеты приземлились в районе катастрофы во вторник в конце дня, их охраняли военнослужащие правительственной армии Афганистана. "После того, как были собраны останки тел, наши силы вернулись на базу", - сказал Вардак. По словам главы провинциальной законодательной ассамблеи Насира Ахмада Факири, американцы забрали останки по крайней мере двух тел.

В понедельник афганские СМИ сообщили о катастрофе самолета в провинции Газни в зоне, контролируемой боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ). Во вторник их представитель утверждал, что они взяли под контроль место крушения и не пустят туда никого кроме спасателей.

Ранее Пентагон подтвердил, что речь идет о самолете ВВС США, но опроверг утверждения талибов о том, что он был сбит. Официальные представители США, отметило AFP, не подтвердили и не опровергли сообщения об операции по эвакуации тел. Ни одна из сторон до сих пор не объявила о числе погибших.

Теги
АфганистанСША
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