Подросток погиб после хлопка и последующего пожара в пятиэтажном доме в Ирбите

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Семнадцатилетний молодой человек погиб после хлопка и возникшего пожара в пятиэтажном доме в Ирбите Свердловской области. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"Сотрудники территориального ОВД личность погибшего установили оперативно. Им оказался 17-летний учащийся местного учебного заведения, его родители проживают в Екатеринбурге, а он находился под присмотром бабушки. В момент ЧП ее дома не оказалось", - сказал Горелых, уточнив, что на данный момент о других пострадавших данных нет.

В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ добавили, что по факту гибели молодого человека проводится доследственная проверка. "По предварительным данным, внешних признаков криминальной смерти нет. Тело умершего будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия", - пояснили в пресс-службе.

По данным свердловского главка МЧС, после хлопка произошло возгорание. "На площади 40 кв. метров горела квартира на четвертом этаже в пятиэтажном многоквартирном жилом доме. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались три человека. Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что на время проверки дома в близлежащую школу эвакуированы 120 жильцов.

Из-за ЧП в городе собрали заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. О ситуации доложено губернатору, сообщили во вторник ТАСС в департаменте информационной политики региона.

"О происшествии в Ирбите, где 28 января вечером произошел хлопок в пятиэтажном жилом доме, доложено губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Ситуация находится под контролем. В муниципалитете собрано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям", - сказали в департаменте, не уточнив подробностей о пострадавших и последствиях произошедшего.

В новость в 20:02 мск внесены изменения - добавлены подробности.