Замначальника главка МЧС по Тверской области подозревают в получении взятки в 1 млн рублей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Заместитель начальника Главного управления МЧС по Тверской области, начальник отдела надзорной деятельности главка и старший дознаватель района подозреваются в получении взятки в виде скидки на автомобиль в 1 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Тверской области по материалам, предоставленным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного УМВД, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Главного управления - начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Твери и старшего дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району ГУ МЧС России по Тверской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере")", - сообщили в СК.

По данным следствия, в 2019 году подозреваемые получили взятку в виде необоснованно завышенной скидки в размере свыше 1 млн рублей на приобретение автомобиля. Взятка предназначалась за невыявление нарушений в сфере пожарной безопасности на объектах двух компаний Твери в 2020 году. В рамках расследования проведено 11 обысков и шесть осмотров, получена необходимая документация, изъят автомобиль и крупные суммы денег, назначены оценочная, почерковедческие и финансово-экономическая судебные экспертизы.