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Источник: в Москве эвакуировали посетителей головного офиса Сбербанка из-за угрозы взрыва

Здание располагается на улице Вавилова

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Посетители головного офиса Сбербанка в Москве эвакуированы из здания из-за поступившей угрозы взрыва. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Посетители головного офиса Сбербанка на улице Вавилова эвакуированы из-за поступившей угрозы взрыва от неизвестных", - сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время на месте работают полицейские.

Волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах и больницах. Ни одна угроза не подтвердилась. 23 января ФСБ России сообщила о блокировке зарегистрированного в Нидерландах ресурса startmail.com, с которого с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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