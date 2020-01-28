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Дело Александра Винника
Обновлено 

Суд Франции проводит заседание по делу Винника в закрытом режиме

В зале остались три адвоката и переводчик

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Французский суд начал во вторник вечером заседание по делу экстрадированного из Греции россиянина Александра Винника в закрытом режиме. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат Винника Сергей Мусатов.

"Суд постановил провести заседание в закрытом режиме и удалил из зала всех, включая консула Российской Федерации", - сказал Мусатов. "В зале остались три адвоката и переводчик. Адвокаты потребовали объявить перерыв, но через некоторое время суд начался", - добавил он.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, заседание проходит в парижском суде, расположенном в районе Батиньоль.

23 января специалист по информационным технологиям Александр Винник, задержанный в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд, был экстрадирован во Францию. Окончательное решение принял Госсовет - Верховный административный суд Греции. Кроме Франции, экстрадиции Винника добивались Россия и США. Россиянин выдвинутые против него обвинения отвергал и выражал согласие на экстрадицию на родину.

Теги
ФранцияДело Александра Винника
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