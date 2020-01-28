В Подмосковье столкнулись легковая машина, маршрутка и "Газель"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Семь человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля, маршрутного такси и "Газели" в Ленинском районе Московской области. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе областного главка МВД.

"На 2-м километре автодороги М-2 "Крым" произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen с маршрутным транспортным средством Mercedes и автомашиной "Газель". По предварительной информации, в результате ДТП семь человек пострадали, их осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной происшествия стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу движения. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства происшествия.