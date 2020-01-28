В Москве загорелся трансформатор на ТЭЦ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Трансформатор загорелся на ТЭЦ-26 на Востряковском проезде в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На Востряковском проезде, 10 произошло возгорание в трансформаторе на ТЭЦ. <...>", - сказал собеседник агентства.

По его словам, трансформатор находится под напряжением, что усложняет тушение пожара, существует угроза распространения огня.

По данным источника в энергетических службах, пожар не повлиял на энергоснабжение. "Произошел пожар в трансформаторе, он не повлиял на энергоснабжение. Обстановка спокойная", - сказал собеседник агентства.

В столичном главке МЧС РФ ТАСС подтвердили, что возгорание произошло в уличном трансформаторе по адресу: Востряковский проезд, дом 10. По данным источника ТАСС в экстренных службах, он находится на территории ТЭЦ-26. Площадь возгорания составляла 60 кв. м, затем снизилась до 20 кв. м. В трансформаторной будке сработали системы автоматического тушения пожара.

В главке уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет.

В новость в 22:36 мск внесены изменения - добавлены подробности.