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Защита Котова просит Верховный суд прекратить его уголовное преследование после решения КС

Сторона защиты активиста попросила отпустить его из колонии

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сторона защиты активиста Константина Котова обратилась в Верховный суд с просьбой прекратить его уголовное преследование и отпустить оппозиционера из колонии. Об этом ТАСС сообщила адвокат активиста Анна Ставицкая.

"Мы обратились с заявлением к председателю Верховного суда РФ, в котором просим незамедлительно обратиться с представлением в Президиум ВС РФ об отмене приговора Котову и прекращении его уголовного преследования в связи со вчерашним определением Конституционного суда", - сообщила ТАСС адвокат.

В понедельник Конституционный суд (КС) РФ постановил пересмотреть приговор Котову. Как указал Конституционный суд, при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ суды обязаны изучить все обстоятельства дела и достоверно установить, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку.

Дело Котова

Котова осудили в Москве по статье 212.1 УК РФ в сентябре, он получил четыре года колонии. В главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что за последние полгода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга. Сам осужденный свою вину не признал. После этого в КС поступило обращение от представителей Котова с просьбой проверить статью УК РФ на соответствие Конституции.

Первым осужденным по данной статье был активист Ильдар Дадин в 2015 году, он был приговорен к реальному сроку лишения свободы. Он оспорил статью в КС, который постановил пересмотреть его дело, после чего Верховный суд отменил приговор, и Дадина освободили. Статью 212.1 УК РФ после этого предлагали декриминализировать, однако эта идея не нашла поддержки у законодателей. КС в 2017 году постановил, что уголовная ответственность за неоднократное нарушение правил митингов должна быть адекватна совершенному деянию.

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