Глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода арестован по делу о взятке

ТАСС, 28 января. Суд в Нижнем Новгороде избрал меру пресечения в виде заключения под стражу главе администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаилу Шарову, который был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте следственного управления СК по Нижегородской области.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаила Шарова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

По версии следствия, Шаров и его заместитель Эдуард Цветков подозреваются в получении 150 тыс. рублей в качестве взятки за незаконное бездействие в пользу жителя Нижнего Новгорода, который в обмен на деньги мог осуществлять торговлю с нарушением установленного порядка, а также общее покровительство.

В отношении главы администрации района и его заместителя возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц").

Шаров пробудет под арестом до 25 марта включительно, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по региону. Свою вину в получении взятки мужчина не признал.

Как отмечается на сайте регионального отделения партии "Единая Россия", в связи с возбуждением уголовного дела членство Шарова в партии будет приостановлено с 28 января.