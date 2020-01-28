Элистинский горсуд признал решение о розыске Батуриной по делу о клевете незаконным

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Элистинский городской суд во вторник признал решение мирового суда об объявлении в розыск вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной по делу о клевете незаконным. Об этом ТАСС сообщили руководитель пресс-службы Батуриной Геннадий Теребков и финансовый управляющий Виктора Батурина в деле о банкротстве, частный обвинитель по этому уголовному делу о клевете Эренцен Манжеев.

17 января мировой суд судебного участка номер 6 Элисты передал для рассмотрения в Элистинский городской суд уголовное дело в порядке частного обвинения по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве брата Елены Батуриной Виктора Батурина, о привлечении Елены Батуриной к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ. 27 декабря мировой суд по делу о клевете вынес постановление о назначении меры пресечения в виде обязательства о явке и об объявлении в розыск Батуриной, которое ее адвокаты обжаловали.

"Городской суд Элисты сегодня рассмотрел апелляцию адвокатов Елены Батуриной на решение, вынесенное мировым судьей Элисты, об объявлении предпринимательницы в розыск по иску о клевете от финансового управляющего Виктора Батурина Эренцена Манжеева. Суд постановил, что решение о розыске является незаконным и вынесенным с грубыми нарушениями", - сказал руководитель пресс-службы Елены Батуриной. ТАСС не располагает подтверждением данной информации от Элистинского городского суда.

По словам Теребкова, в мировом суде игнорировали письменные заявления Батуриной, подтверждающие полномочия ее адвокатов и позволяющие рассмотреть дело в ее отсутствие.

Манжеев подтвердил ТАСС, что Элистинский горсуд сегодня отменил постановление о розыске Елены Батуриной и добавил, что дело было передано для рассмотрения по существу в мировой суд. "Воспринимаю это исключительно положительно, так как это не даст затянуть процесс. Больше никакие формальности не помешают суду постановить справедливый приговор. Моя цель - восстановить свою репутацию арбитражного управляющего и честное имя", - отметил Манжеев.

Дело о клевете рассматривается с сентября прошлого года.

Дело о банкротстве Батурина

Виктор Батурин ранее заключил мировое соглашение с кредиторами, прекратив тем самым разбирательство в арбитражном суде в Калмыкии.

Согласно материалам дела, мировое соглашение заключено сразу с несколькими кредиторами, в том числе с компанией Sarrio Investmens Ltd (Кипр, долг составляет 3,248 млрд рублей), компанией "Портал-строй" (долг - 15,6 млн рублей), управлением Федеральной налоговой службы по Калмыкии (долг - 18,6 млн рублей), пензенским филиалом Россельхозбанка (долг - 10,3 млн рублей). Общая сумма долга перед кредиторами составляет порядка 3,3 млрд рублей.

Батурин ранее занимал пост в правительстве Калмыкии. В 2013 году приговором Гагаринского суда Москвы он был осужден на 7 лет колонии, в том числе за мошенничество с векселями компании "Интеко". В январе 2016 года Верховный суд Калмыкии освободил его из-под ареста, заменив наказание штрафом в размере 300 тыс. рублей.