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Количество пострадавших в ДТП в Подмосковье выросло до 10

Авария произошла на 2-м километре Расторгуевского шоссе

 МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Десять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции России.

"На 2-м километре Расторгуевского шоссе водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при обгоне выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимися во встречном направлении автобусом Mercedes-Benz Sprinter и автомобилем ГАЗ. В результате ДТП десять пассажиров автобуса госпитализированы", - сказал собеседник.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщали, что ДТП произошло на автодороге М-2 "Крым", в результате чего, по данным главка, было известно о семи пострадавших. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все причины ДТП.

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