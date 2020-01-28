Количество пострадавших в ДТП в Подмосковье выросло до 10

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Десять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции России.

"На 2-м километре Расторгуевского шоссе водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при обгоне выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимися во встречном направлении автобусом Mercedes-Benz Sprinter и автомобилем ГАЗ. В результате ДТП десять пассажиров автобуса госпитализированы", - сказал собеседник.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщали, что ДТП произошло на автодороге М-2 "Крым", в результате чего, по данным главка, было известно о семи пострадавших. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все причины ДТП.