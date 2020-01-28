Бизнесмен Аверьянов признан невиновным в убийстве на фабрике "Меньшевик" и освобожден

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Предприниматель Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью и отпущен в зале Московского городского суда. Об этом сообщает во вторник корр. ТАСС из зала суда, где присяжные рассматривают дело Аверьянова.

"На вопрос, доказано ли, что примерно в 09:00 27 декабря 2017 года на лифтовой площадке пятого этажа корпуса 2 дома 20 по улице Илловайской в городе Москве был убит из "Сайги" находившийся на работе охранник Осипов, мы ответили "да". На вопрос, доказано ли, что указанное деяние совершил Аверьянов для воспрепятствования работе судебных приставов, мы ответили отрицательно", - заявила, выйдя из совещательной комнаты, староста коллегии присяжных заседателей Елена Глазунова. По ее словам, на вопрос о виновности Аверьянова в избиении у фабрики человека по фамилии Замосковный заседатели также ответили отрицательно .