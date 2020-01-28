Во Внуково задержали двоих подростков, сбежавших из исправительного учреждения в Анадыре

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Полицейские задержали в аэропорту Внуково двоих подростков, которые сбежали из исправительного учреждения в Анадыре, в настоящее время они отправлены в больницу. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.

"Из исправительного учреждения, расположенного в Анадыре, сбежали двое подростков, которые задержаны в аэропорту Внуково в Москве. В настоящее время молодые люди госпитализированы и после обследования будут направлены обратно в Анадырь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.