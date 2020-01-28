Защита историка Соколова намерена просить о проведении фармакологической экспертизы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Защита историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве, намерена ходатайствовать о проведении дополнительной фармакологической экспертизы для выяснения версии об агрессии, вызванной приемом лекарств. Об этом журналистам во вторник сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

"Вероятнее всего, мы будем требовать проведения дополнительной фармакологической экспертизы для выяснения медикаментозной версии агрессии. Возможно, еще и дополнительные. Олег Валерьевич накануне принимал ряд препаратов, некоторые из которых могли вызвать приступ неконтролируемой агрессии", - сказал адвокат.

Обвиняемого в убийстве историка в конце прошлого года перевезли из Петербурга в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. В начале января исследование было завершено, Соколова признали вменяемым. Во вторник защита историка заявила, что экспертиза не ответила адвокатам на ряд интересующих их вопросов, в связи с чем они рассматривают вопрос подачи ходатайства для проведения дополнительной экспертизы.