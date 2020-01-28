Прокурор потребовала в ходе заседания суда в Париже немедленного ареста Винника

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Французская прокуратура в ходе судебного заседания, проходящего в Париже по делу Александра Винника, потребовала немедленного ареста россиянина. Об этом сообщил адвокат Винника Тимофей Мусатов.

"Прокурор требует его немедленного ареста из "соображений его собственной безопасности", потому что, по ее мнению, его еще в Греции хотели неоднократно отравить, его жизни угрожает опасность. По ее словам, французы таким образом его будут охранять", - сказал адвокат.

Он отметил, что "прокурор обозначила несколько пунктов, которые, по ее словам, нужно учитывать". "Так, необходимо сохранить доказательства его вины, улики, которые находятся в Греции. Также нельзя допустить его общения с преступниками. С точки зрения прокурора, если Александр выйдет на свободу, то он будет поддерживать с ними отношения", - рассказал Мусатов.

Кроме этого, как отметил адвокат, "прокурор указала на риск нарушения общественного порядка" в случае, если суд решит отказаться от его содержания под стражей. Также, по словам Мусатова, прокурор указала на то, что домашний арест невозможен, так как "у Винника нет жилья во Франции, хотя посольство готово предоставить ему жилье, но это было проигнорировано прокурором".

"После зачитывания всех этих требований был объявлен перерыв, потому что Александру стало не очень хорошо", - сообщил он. "Мы выяснили что люди, которые присутствуют на заседании, не являются врачами. Они дали заключение, что раз у него нормальное давление, он может продолжать находиться в суде, - отметил Мусатов. - Судья в свою очередь сказала, что судебное заседание будет в любом случае проведено до конца, если даже оно продлится до утра".

Заседание по делу Винника началось в парижском суде во вторник вечером. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, оно проходит в закрытом режиме. 23 января специалист по информационным технологиям Александр Винник, задержанный в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд, был экстрадирован во Францию. Окончательное решение принял Госсовет - Верховный административный суд Греции. Кроме Франции, экстрадиции Винника добивались Россия и США. Россиянин выдвинутые против него обвинения отвергал и выражал согласие на экстрадицию на родину.