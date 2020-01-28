Адвокатам Винника не дали возможности выступить на судебном заседании в Париже

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Адвокаты Александра Винника, экстрадированного из Греции, не смогли выступить в ходе заседания по делу россиянина, которое проходит во вторник в парижском суде. Об этом сообщила журналистам греческий адвокат Винника Зои Константопулу, находящаяся в Париже.

"Адвокатам Винника не предоставили возможности выступить на судебном заседании. Объявлен перерыв до приезда врача", - сказала она. Константопулу отметила, что "суд фактически заранее принял решение, еще до начала заседания, и поэтому не пожелал выслушать адвокатов Александра".

Как сообщили представители защиты, Винник, больше месяца проводящий голодовку, слаб и чувствует себя плохо. Ранее россиянин почувствовал недомогание в ходе заседания. На месте не оказалось врачей, а присутствовавшие представители французской юстиции, измерив Виннику давление, предположили, что тот может продолжить участие в процессе.

Заседание по делу Винника началось в парижском суде во вторник вечером. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, оно проходит в закрытом режиме.

23 января специалист по информационным технологиям Александр Винник, задержанный в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд, был экстрадирован во Францию. Окончательное решение принял Госсовет - Верховный административный суд Греции. Кроме Франции, экстрадиции Винника добивались Россия и США. Россиянин выдвинутые против него обвинения отвергал и выражал согласие на экстрадицию на родину.