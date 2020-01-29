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На Эльбрусе пропал альпинист из Польши

Поиски спасателей пока не дали результатов

НАЛЬЧИК, 29 января. /ТАСС/. На Эльбрусе пропал альпинист из Польши. Спасатели выдвинулись на его поиски, однако они не дали результатов и приостановлены до утра, сообщил в среду ТАСС оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России.

Информация о ЧП поступила в МЧС в 20:00 мск 28 января, сообщалось, что альпинист из Польши 1970 года рождения не вернулся в условленное место во время восхождения на Эльбрус. К спасателям обратились его попутчики, которые решили прервать восхождение на высоте 5 тыс. м из-за неблагоприятных погодных условий и спустились вниз, на поляну Азау.

"Поиски пропавшего на Эльбрусе альпиниста из Польши приостановлены. Спасатели обследовали склоны Эльбруса в районе Приюта одиннадцати и скал Пастухова, поиски результатов не дали. Ребята возвращаются на базу, сейчас на Эльбрусе пурга, очень плохая погода", - сказал дежурный.

По его словам, с наступлением утра поиски возобновятся, "очередная группа спасателей готовится к выходу".

Отмечается, что альпинисты не регистрировали свой маршрут в МЧС. В поисках задействованы 10 сотрудников ЭВПСО.

Теги
РоссияПольшаСеверный Кавказ
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