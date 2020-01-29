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Дело Александра Винника
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Парижский суд оставил под стражей Александра Винника

Как сообщил адвокат россиянина Тимофей Мусатов, защита подаст апелляцию
Александр Винник Юрий Малинов/ТАСС
Описание
Александр Винник
© Юрий Малинов/ТАСС

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Парижский суд принял решение оставить под стражей россиянина Александра Винника, экстрадированного на прошлой неделе из Греции. Об этом во вторник журналистам сообщил его адвокат Тимофей Мусатов.

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"Как и ожидалось, в 23 часа [01:00 мск] судья вынес решение, которое, в общем, было написано заранее, и полностью поддержал прокурора, сообщив при этом, что оставляют его [Винника] под стражей ради его же безопасности и для того, чтобы удовлетворить будущее следствие", - отметил он.

"Замечание и протест адвокатов о том, что говорил только прокурор, что слова не дали ни адвокатам, ни самому нашему подзащитному, оставлено без внимания", - сказал Мусатов. "Естественно, у нас есть 10 дней на подачу апелляции. Апелляция будет подана", - заявил он.

Мусатов подчеркнул, что адвокаты россиянина понимают, что "на французском поле на сегодняшний день сложно будет отстаивать его права, поскольку мнение его адвокатов и его самого даже никого не интересуют".

Заседание по делу Винника проходило в парижском суде в закрытом режиме. Оно продлилось больше пяти часов. Во время заседания, как сообщили адвокаты, россиянин, больше месяца проводящий голодовку, почувствовал недомогание. На месте не оказалось врачей, а присутствовавшие представители французской юстиции, измерив Виннику давление, предположили, что тот может продолжить участие в процессе.

Теги
ГрецияРоссияФранцияДело Александра Винника
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