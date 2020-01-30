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Дело Ивана Голунова
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Источник: cледствие считает, что полицейские задержали Голунова ради повышения по службе

Речь идет, в частности, о действиях занимавшего пост начальника отделения УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Следствие считает, что начальник отделения УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец создал преступную группу из сотрудников полиции, которые подбросили журналисту интернет-издания Meduza Ивану Голунову наркотики ради повышения по службе. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с материалами дела.

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"Начальник отделения Ляховец создал преступную группу, чтобы получить повышение по службе и различные награды", - сказал источник. Он пояснил, что таким образом наркополицейские пытались улучшить показатели своей работы, осуществив незаконное задержание Голунова и подбросив ему наркотики. Источник отметил, что пока следствие не рассматривает версию, связанную с журналистской деятельностью Голунова.

В свою очередь адвокат Голунова Сергей Бадамшин подтвердил, что следствие считает Ляховца организатором преступной группы, а мотивом преступления - желание получить повышение по службе. "Следствие считает мотивом преступления в отношении Голунова личную заинтересованность в продвижении по службе, получение наград и поощрений по службе, искусственное повышение показателей выявленных и раскрытых преступлений", - сказал он.

Ляховец занимал должность начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы.

По делу Голунова в четверг Басманный суд Москвы арестовал на два месяца экс-сотрудников УВД Дениса Коновалова и Романа Феофанова. Всего по делу задержаны пятеро бывших полицейских.

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РоссияДело Ивана ГолуноваГолунов, Иван Валентинович
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