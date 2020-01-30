Более тысячи человек эвакуировали из колледжа РАНХиГС на юго-востоке Москвы из-за пожара

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пожар возник в здании колледжа Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на Волгоградском проспекте в Москве, пострадавших нет. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, пожар начался в учебном корпусе Колледжа многоуровневого профессионального образования академии. К нему пристроено 7-этажное здание общежития. "Из здания колледжа и общежития в целях безопасности эвакуировали 1300 человек", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе столичного ГУ МЧС ТАСС пояснили, что ЧП произошло по адресу: Волгоградский проспект, дом 43. "В ходе разведки и тушения пожара было установлено, что на цокольном этаже происходило загорание мебели на площади 5 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в главке. Сейчас возгорание ликвидировано.