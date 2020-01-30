{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более тысячи человек эвакуировали из колледжа РАНХиГС на юго-востоке Москвы из-за пожара

Сведений о пострадавших не поступало

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пожар возник в здании колледжа Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на Волгоградском проспекте в Москве, пострадавших нет. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, пожар начался в учебном корпусе Колледжа многоуровневого профессионального образования академии. К нему пристроено 7-этажное здание общежития. "Из здания колледжа и общежития в целях безопасности эвакуировали 1300 человек", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе столичного ГУ МЧС ТАСС пояснили, что ЧП произошло по адресу: Волгоградский проспект, дом 43. "В ходе разведки и тушения пожара было установлено, что на цокольном этаже происходило загорание мебели на площади 5 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в главке. Сейчас возгорание ликвидировано.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Молния
Полицейские задержали женщину, угрожавшую взрывом на борту самолета в Домодедово
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС