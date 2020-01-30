В Петушках четыре человека погибли после употребления стеклоомывателя

ВЛАДИМИР, 30 января. /ТАСС/. Четверо жителей Рязанской области погибли в результате отравления стеклоомывающей жидкостью, которую они употребляли в Петушках Владимирской области. Об этом сообщила ТАСС в четверг старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Владимирской области Ирина Минина.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Дело возбуждено пока по факту, потому что есть моменты, которые требуют детального уточнения. По предварительным данным, смерть наступила от употребления стеклоомывающей жидкости. В результате отравления погибли четыре человека - жители Рязанской области в возрасте от 20 до 36 лет, три женщины и мужчина", - уточнила она.

По словам Мининой, перед смертью погибшие впадали в кому: сначала умерла одна женщина, позже мужчина и женщина умерли в больнице. Еще одна из пострадавших умерла в машине скорой помощи по дороге в медучреждение.

По данным следствия, среди употребляющих жидкость также был еще один мужчина, однако он выпил незначительное количество вещества.