Авиадебошир в Сочи получил 10 суток ареста за скандал в самолете

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Мужчина принял наркотики и устроил дебош на борту самолета Москва - Сочи, за что получил 10 суток административного ареста. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Сочи от диспетчера поступило сообщение о том, что к борту воздушного судна сообщением Москва - Сочи требуется наряд сотрудников транспортной полиции. Прибыв на место, полицейские установили, что один из пассажиров во время полета ходил по салону, выражался нецензурной бранью и скандалил с окружающими, отказывался выполнять законные требования командира воздушного судна, создавая угрозу безопасности полета", - сказала Волк.

Она добавила, что мужчину доставили в дежурную часть, составили на него административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ ("Употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ") и по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ ("Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна"). От медицинского освидетельствования задержанный отказался.