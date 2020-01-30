Посол США в России посетил Пола Уилана

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Салливан посетил в четверг обвиняемого в шпионаже американского гражданина Пола Уилана в СИЗО "Лефортово". Об этом говорится в сообщении американского посольства в Москве в Twitter.

"Сегодня посол США Салливан посетил Пола Уилана в СИЗО "Лефортово". Здоровье и благополучие Пола вызывает большую озабоченность у правительства США", - говорится в сообщении диппредставительства.

"Одна из моих главных задач в качестве посла США - защищать права американских граждан, и я хотел бы вновь озвучить наше беспокойство в связи с положением Пола Уилана, - сказал ТАСС американский дипломат, ставший гостем Клуба главных редакторов ведущих российских СМИ. - [Беспокоит] тот факт, что он не может общаться со своими родителями уже более 13 месяцев, хотя Пол заполнил не одну формальную заявку, чтобы позвонить. Следователи отклоняли ряд запросов и игнорировали другие".

"В противовес хочу указать, что российские граждане, обвиняемые в серьезных преступлениях, имеют доступ к телефону, чтобы поддерживать связь со своими друзьями и родственниками. Некоторые даже проводили пресс-конференции и давали интервью СМИ. Отец и мать Пола хотят просто услышать голос своего сына", - добавил он.

Уилана, у которого, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года в Москве сотрудники ФСБ России. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В МИД РФ неоднократно указывали на необоснованность жалобы Уилана на ограничения контактов с родными, поскольку он не подавал соответствующих заявок начальству СИЗО.

Джон Салливан прибыл в Москву 16 января. Его предшественником на посту посла США в РФ был Джон Хантсман, который подал в отставку в начале августа 2019 года. Ранее Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США.