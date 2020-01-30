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Reuters: в Индии мужчина взял в заложники 20 человек во время празднования дня рождения

Злоумышленник ранее был приговорен к пожизненному заключению за убийство, однако его освободили по УДО

ТАСС, 30 января. Мужчина захватил в заложники не менее 20 человек, среди которых дети и женщины, во время празднования дня рождения дочери в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом в четверг со ссылкой на местную полицию сообщило агентство Reuters.

По его данным, мужчина, осужденный на пожизненное заключение за убийство, был освобожден по УДО. Он сам пригласил проживающих в его деревне детей и женщин на празднование дня рождения своей дочери. Во время праздника мужчина открыл огонь по местным жителям и взял в заложники не менее 20 человек.

В результате стрельбы были ранены двое полицейских и один местный житель.

На данный момент местная полиция проводит операцию по освобождению заложников.

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