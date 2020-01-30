Во Франции два человека погибли при сходе лавины на горнолыжном курорте

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Два человека погибли в результате схода лавины на востоке Франции, сообщили в четверг в префектуре департамента Савойя.

Инцидент произошел недалеко от горнолыжной станции Ла Тусюир. Туры на этот спортивный лыжный курорт в департаменте Савойя продаются в России как на "идеальный для семейного отдыха".

Лавина сошла на несколько сотен метров с высоты в 2 км в горном массиве Комборсьер. Группа горнолыжников, катавшихся вне проложенных трасс, была снесена снежной массой.

В поисковой операции были задействованы около 30 спасателей, жандармов, лыжных инструкторов и кинологов. Спасателям удалось обнаружить тела двух лыжников. Еще один человек был найден с признаками обморожения. Его состояние оценивается медиками как критическое, он находится в больнице Гренобля. Спасательная группа продолжает вести поиски четвертого лыжника.

Горная жандармерия региона в связи с происшествием начала расследование.