Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования". Об этом ТАСС сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

"Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, поскольку выводы следствия не основаны на совокупной и всесторонней оценке собранных доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего. В частности, Гринь указал, что следствие, признавая факты систематического насилия со стороны отца опасного для жизни и здоровья, не учло его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства, - прокомментировал защитник выводы Генеральной прокуратуры. - Между тем, исходя из установленных обстоятельств и собранных доказательств, у сестер Хачатурян сформировалась защитная реакция на противоправные посягательства отца, создававшие реальную опасность для их жизни и здоровья, что позволяло им защищаться любым способом, связи с чем их действия следует расценивать как совершенные в пределах необходимой обороны, что влечет за собой прекращение уголовного преследования".

Как указано в постановлении Гриня, сообщила, в свою очередь, ТАСС адвокат Мари Давтян, при квалификации действий обвиняемых следствием не были в полном объеме учтены выводы экспертов Сербского, из которых следует, что в день совершения преступления у Марии, Крестины и Ангелины возникло психическое расстройство и развилась защитно-оборонительная реакция на действия отца, "что ограничило их способность в полной мере осознавать фактический характер своих действий и руководить ими". "При этом, отмечает прокуратура, выявленное у сестер Хачатурян психическое расстройство находится в прямой причинно-следственной связи с действиями Михаила Хачатуряна и расценивается как причинившее тяжкий вред здоровью", - пояснила она. По ее словам, согласно показаниям экспертов - психиатра и психолога, - все три сестры воспринимали обстановку в семье как угрожающую их жизням и здоровью. "Их эмоциональное состояние характеризовалось ощущением бессилия, унижения и безысходности", - напомнила Давтян.

Как рассказал, в свою очередь, адвокат младшей сестры Марии Хачатурян Ярослав Пакулин, Гринь резюмирует в своем постановлении, что собранные по делу доказательства опровергают квалификацию действий девушек как убийство. "В постановлении есть ссылка на разъяснения Верховного суда, согласно которым состояние необходимой обороны может быть вызвано и общественно опасным посягательством, носящим длящийся и продолжаемый характер, в частности, истязанием, а право на необходимую оборону в этом случае сохраняется до момента окончания такого посягательства", - уточнил защитник.

"В отношении моей подзащитной замгенпрокурор дополнительно отметил, что не является бесспорным и утверждение следствия об участии Крестины в причинении смерти отцу, поскольку он сделан лишь на основании ее первоначальных показаний и сестер без учета данных с камер наружного наблюдения, иных материалов дела и экспертной оценки психического состояния обвиняемых, - отметил адвокат Крестины Алексей Липцер. - В связи с этим прокуратура вернула дело для устранения допущенных нарушений закона и надлежащей оценки собранных доказательств".

При этом, по словам адвокатов, следователь обжаловал это постановление бывшему Генпрокурору Юрию Чайке, "однако в жалобе было отказано с указанием, что мотив совершения преступления и конечной цели посягательства должным образом не проверен".

При этом защита напомнила, что замгенпрокурора Виктор Гринь курировал надзор над следствием и изучал уголовные дела следственных органов федерального уровня перед направлением их в суд.

Комментариями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета ТАСС не располагает.