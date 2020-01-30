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AP: в Никарагуа шесть человек погибли при нападении на деревню

Отмечается, что нападавшие использовали винтовки и дробовики

ТАСС, 30 января. Шесть человек погибли и 10 пропали без вести после того, как группа из 80 неизвестных напала на одну из общин коренного населения на севере Никарагуа. Об этом в четверг сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что нападавшие использовали винтовки и дробовики, также сожгли несколько домов. Полиция на данный момент расследует обстоятельства инцидента. По предварительным данным, нападение могли совершить фермеры, заинтересованные в расширении плантаций сельскохозяйственных культур.

Правозащитники из Межамериканской комиссии по правам человека осудили нападение и призвали власти Никарагуа "обеспечить соблюдение международных обязательств по защите жизни и территорий коренных народов".

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Никарагуа
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