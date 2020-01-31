Пойманы лжегазовщики, обманувшие более 50 московских пенсионеров

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полиция задержала 21 человека, которые обманули несколько десятков столичных пенсионеров, желавших заменить газовые плиты. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники полиции выявили группу лиц, которые своими незаконными действиями причинили ущерб более чем 50 жителям Москвы пенсионного возраста. Как было установлено, злоумышленники под видом представителей газовой компании обходили квартиры и вводили пожилых граждан в заблуждение по поводу необходимости замены газовых бытовых плит и установки дополнительного оборудования", - рассказала Волк.

Чтобы не отпугнуть пенсионеров стоимостью услуг, которая составляла от 100 до 200 тысяч рублей, злоумышленники убеждали их, что после приобретения газового оборудования им положена денежная компенсация в размере 50 процентов от уплаченной суммы.

"По подозрению в противоправной деятельности оперативники задержали 21 участника группы в возрасте от 21 до 31 года. Установлено, что злоумышленники не имели соответствующих аттестационных документов, специальных навыков и профессиональных знаний для выполнения работ по установке газового оборудования и общались с потерпевшими по заранее подготовленной памятке", - сказала Волк.

Полиция возбудила 16 уголовных дел по статье "Мошенничество".