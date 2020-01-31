СМИ: число жертв пожара, возникшего после ДТП с цистерной в Перу, достигло 20

ТАСС, 31 января. Число погибших в результате взрыва газа и последовавшего за ним пожара, произошедших из-за столкновения автоцистерны со зданием автомастерской в Лиме на прошлой неделе, выросло до 20 человек. Об этом в четверг сообщает агентство Andina.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

ДТП произошло 23 января. После столкновения на месте аварии произошел взрыв и вспыхнул сильный пожар, который перекинулся на три жилых дома, расположенных поблизости. Пять человек погибли сразу, по меньшей мере 50 пострадали, многие получили ожоги до 80% поверхности тела. Несколько из них позже умерли в больнице. Среди погибших - шестеро несовершеннолетних и беременная женщина.

Согласно отчету Управления государственной безопасности Перу, причинами инцидента стали плохое состояние дорожного покрытия и несоблюдение водителем автоцистерны правил перевозок сжиженного газа.