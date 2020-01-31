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Член экипажа пропал с иностранного судна в море недалеко от Владивостока

По предварительной информации, гражданин Мьянмы выпал за борт

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Боцман пропал с судна Ocean pride 1 под флагом Панамы при переходе на якорную стоянку недалеко от Владивостока, поиски результатов пока не дали. Об этом сообщил в пятницу ТАСС начальник Морского спасательно-координационного центра Владивосток Николай Пирожков.

"30 января в 14:15 (7:15 мск) местного времени в Инспекцию государственного портового контроля морского порта Владивосток с теплохода Ocean pride 1 ("Оушен прайд 1") под флагом Панамы поступила информация, что при переходе судна от причала №2 Владивостокского морского торгового порта до места якорной стоянки в бухте Тихая Уссурийского залива примерно в 12:15 (5:15 мск) с бака судна пропал боцман, гражданин Мьянмы, предположительно, выпал за борт", - сообщил собеседник.

Незамедлительно была организована спасательная операция с участием аварийно-спасательных сил и средств Приморского филиала морспасслужбы, в которой задействованы два спасательных судна и катер ГИМС ГУ МЧС России по Приморскому краю. Все суда в этом районе получили радиооповещения о необходимости усилить наблюдение за водной поверхностью.

"На данный момент пропавший член экипажа Ocean pride 1 не найден, поиск продолжается, о происшествии оповещены правоохранительные органы", - добавил собеседник.

Теги
ПанамаРоссияПриморский край
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