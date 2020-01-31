Виновный в хищениях у банка "Советский" экс-владелец "Портсмута" просит смягчить наказание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Бывший владелец британского футбольного клуба "Портсмут" Владимир Антонов, осужденный на два с половиной года колонии за хищение средств банка "Советский", подал ходатайство о замене части неотбытого срока на более мягкое наказание. Об этом сообщается в картотеке дел Колпинского районного суда Петербурга, куда поступило соответствующее ходатайство.

"Предмет ходатайства: о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания", - говорится в картотеке.

В соответствии со ст. 80 УК РФ ("Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания"), лицу, возместившему вред, причиненный преступлением, суд с учетом его поведения в течение отбывания наказания может заменить оставшуюся неотбытую часть наказания более мягким.

Выборгский районный суд Петербурга в марте прошлого года вынес приговор Антонову, признав его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии общего режима, штрафа в 300 тыс. рублей. Позже горсуд Петербурга признал приговор законным и оставил его без изменения.

На стадии следствия Антонов признал свою вину в хищении средств и дал показания против экс-главы банка Станислава Митрушина, находящегося в международном розыске и обвиняемого в мошенничестве, а также указал на ряд других соучастников преступления. Кроме того, банкир возместил причиненный преступлением ущерб. По материалам суда, в 2015 году Антонов вместе с несколькими руководителями "Советского" разработали план для хищения денег банка - они организовали заключение ничем не обеспеченного кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 150 млн рублей с процентной ставкой 18% годовых и сроком погашения 5 октября 2018 года. Соучастники, получив деньги, присвоили их.

В 2015 году ЦБ РФ ввел в банке "Советский" временную администрацию. Позже ЦБ утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. В рамках реализации плана функции временной администрации по управлению банком были возложены на Фонд консолидации банковского сектора. В июле 2018 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Советский".