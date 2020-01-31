В Астрахани водитель насмерть сбил женщину с ребенком и скрылся с места аварии

АСТРАХАНЬ, 31 января. /ТАСС/. Полиция объявила в пятницу о розыске водителя, который накануне вечером в Ахтубинском районе сбил насмерть женщину и ее шестилетнего сына. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

"Вчера в 19:20 (30 января в 18:20 мск) в поселке Верхний Баскунчак на улице Советская водитель ВАЗ-21074 наехал на пешеходов, шедших по проезжей части дороги в попутном направлении, 38-летнюю женщину и шестилетнего мальчика. В результате женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, ее сын с тяжелыми травмами был доставлен в лечебное учреждение, где позже умер", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции нашли автомобиль, который сбил людей, и установили личность его владельца. Им оказался Айрат Байгазиев 1989 года рождения, его объявили в розыск. По данным полиции, владелец "Жигулей" ранее не получал водительское удостоверение, однако уже привлекался к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения, а также в 2016 году был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью при управлении автомобилем.