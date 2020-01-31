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Из-под завалов завода в Мценске извлекли тело пятого погибшего

Ранее сообщалось о четырех погибших и трех пострадавших
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© МЧС России/ТАСС

ОРЕЛ, 31 января. /ТАСС/. Спасатели извлекли погибшую женщину из-под завалов на заводе в Орловской области, где произошел взрыв. Число погибших увеличилось до пяти, сообщил ТАСС советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев.

"Пять погибших, женщину достали из под завалов", - сказал он.

По данным МЧС, взрыв произошел в строящемся цехе завода в городе Мценске. Региональное управление СК сообщало, что взрыв мог произойти при производстве работ, возбуждено дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда").

Как сообщал ТАСС представитель приемного отделения Мценской районной больницы, при взрыве пострадали трое рабочих из Турции, они госпитализированы. Еще один гражданин Турции умер в больнице.

По данным областного правительства, взрыв произошел на строящемся предприятии "Завода профессионального оборудования".

Теги
РоссияОрловская область
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