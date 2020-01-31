СК возбудил дело по факту взрыва на заводе в Орловской области

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Следователи СУ СК России по Орловской области возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда на заводе в городе Мценск, где в пятницу произошел взрыв. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда")", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пятницу региональный главк МЧС сообщил о взрыве на заводе в городе Мценск Орловской области. Погибли пять человек, еще трое пострадали. На место выехал губернатор Орловской области Андрей Клычков.