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Суд заочно арестовал сыновей Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей

Согласно материалам дела, Дмитрий и Александр Минц скрываются в Лондоне

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал по обвинению в растрате 34 млрд рублей при совершении незаконных операций со средствами банка "Открытие" Дмитрия и Александра Минца - сыновей объявленного в международный розыск бизнесмена Бориса Минца, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заочно", - огласила постановление судья Наталия Дударь в отношении каждого из обвиняемых.

Минц и его сыновья заочно обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Уголовное дело возбуждено 17 сентября 2017 года. Согласно материалам дела, они скрываются в Лондоне и объявлены в международный розыск. Ходатайство о заочном аресте Бориса Минца будет рассмотрено в ближайшее время.

Дело Минца

Борис Минц - основатель инвестиционной компании O1 Group, которая специализируется на владении и управлении финансами и недвижимостью. В 2018 году он передал кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I) контроль над финансовой группой "Будущее" и девелоперской компанией O1 Properties, входившими в О1 Group. Миллиардер также является основателем Музея русского импрессионизма. Борис Минц входит в так называемый кремлевский список Конгресса США. Бизнесмены из этого списка обладают состоянием более $1 млрд и могут подвергнуться санкциям.

В 2018 году газета "Ведомости" сообщила, что Следственным комитетом в отношении Минца ведется проверка по заявлению председателя правления банка "ФК "Открытие" Михаила Задорнова. По словам одного из собеседников издания, ситуация связана с необеспеченными облигациями "О1 Груп финанс" на балансе финансовой корпорации "Открытие".

В свою очередь в пресс-службе банка "Открытие" ТАСС сообщили, что в сентябре 2018 года банк действительно обращался в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о преступлении. Оно касалось сделок, заключенных в преддверии санации банка.

В новость внесены изменения (12:28 мск) - добавлена информация о заочном аресте Александра Минца

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