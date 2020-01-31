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В Нижнем Новгороде задержали мужчину, который может быть причастен к взрыву в подвале дома

Взрыв произошел 30 января

ТАСС, 31 января. Сотрудники полиции при поддержке спецподразделений Росгвардии задержали мужчину, который является подозреваемым по уголовному делу о незаконном обороте боеприпасов, возбужденному после подрыва гранты в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

"Сегодня на ул. Светлоярской Нижнего Новгорода сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделений управления Росгвардии задержан подозреваемый в незаконном обороте боеприпасов. Им оказался местный житель 1973 года рождения. Перед операцией по задержанию жители дома были эвакуированы, место оцеплено представителями правоохранительных органов", - отметили в пресс-службе. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов осматривают квартиру задержанного, который находится на допросе.

Как сообщили в ведомстве, при задержании мужчина не оказывал сопротивления. "В его квартире не обнаружено предметов и веществ, представляющих опасность для окружающих", - пояснили в ведомстве.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что мужчину задержали после штурма его квартиры. у него нашли оружие.

В четверг в подвале дома по улице Светлоярской произошел взрыв неустановленного предмета. В результате инцидента пострадали два человека - слесари ТСЖ, производившие работы. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Теги
РоссияНижегородская область
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