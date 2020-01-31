Защита проходящего по делу Голунова экс-полицейского Сергалиева обжаловала его арест

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сторона защиты бывшего полицейского Акбара Сергалиева, обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, подала жалобу на решение Басманного суда Москвы отправить его подзащитного под стражу. Об этом ТАСС сообщил адвокат Денис Ковалев.

"Я сегодня подал жалобу на арест Сергалиева. Считаю, что суд первой инстанции ошибочно принял решение отправить его в СИЗО, так как никаких доказательств причастности Сергалиева к тому, в чем его обвиняют, нет. Он не предпринимал фактических действий по задержанию Голунова и не вступал с ним в контакт", - сказал Ковалев.

Бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец обвиняются в совершении преступлений по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Накануне Басманный суд арестовал их на срок до 29 марта.

По версии следствия, сотрудники полиции незаконно приобрели наркотические средства и в июне 2019 года подкинули их Голунову с целью незаконного привлечения его к уголовной ответственности. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в рамках данного уголовного дела был допрошен экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров. По данным источника, он проходит по делу свидетелем.